Rassegna "Che Comico": al Teatro delle Arti in scena "Gli uomini però sanno parcheggiare"

Penultimo appuntamento con Che Comico, la stagione 2023 – 2024 ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora. Sabato 23 marzo al Teatro delle Arti arriva Maria Bolignano, protagonista con Irene Grasso di “Gli uomini però sanno parcheggiare”, lo spettacolo dell’attrice, scrittrice e regista napoletana per la regia di Fabiana Fazio. Tratto dall’omonimo racconto contenuto nel libro della Bolignano, “Profumo Comico di Donna”, anamnesi umoristica dello spaccato che ci circonda, letto e vissuto con una sensibilità femminile sì spiccata, ma al contempo leggera, le due protagoniste sono pronte alla scena per sprigionare tutta la vitalità ironica di una donna fiera di essere tale. Sul palco una raccolta di racconti umoristici, storie semplici che appassionano, fanno riflettere e sorridere.

Lo spettacolo

Lo spettacolo sintetizza empatia, riso ed esigenza sociale. "Offre un’analisi sulla condizione che la donna in Italia ancora oggi ha, paragonando la condizione femminile dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri, ironizzando sull’emancipazione. Rappresenta un atto di empatia con altre donne, su cui ridiamo, pur ponendo in luce una realtà sociale. Più che di sociale, il testo mira a parlare di socialità e questa dinamica la si ritrova anche nel primo racconto in cui la protagonista è Dora, una donna dalla vita comune a molte altre donne, che trova però una sua specialità in questo mondo ed acquisisce consapevolezza" spiega Maria Bolignano.

Le prossime date

Ad aprile l’ultima data bis: sabato 27 Peppe Iodice chiude la stagione di Che Comico con “So’ Pep”. L’appuntamento è già sold out da settimane e in corsa Iodice raddoppia e aggiunge anche il 28. Ancora disponibili gli ultimi biglietti.