La rassegna "Che comico" si conclude con "Tre sogni in affitto"

Ultimo appuntamento con la rassegna "Che Comico", la stagione ideata dalla Gv Eventi ed in programma tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. L’ultimo spettacolo in cartellone, "Tre sogni in affitto", sarà portato in scena sabato 25 e domenica 26 marzo.

Lo spettacolo

"Tre sogni in affitto", scritto e diretto da Gianni D’Amato da un’idea di Mauro Collina, è una storia come tante, una storia di oggi. Un futuro incerto e un sogno irrealizzabile in una cornice dai toni farseschi e favolistici. Collina e D’Amato, con questo testo, denunciano la difficoltà del mestiere dell’attore, ma lo fanno con il sorriso sulle labbra e con un occhio alla tradizione napoletana. Tra i due protagonisti e il sogno del teatro ci si mette la scaramanzia, uno specchio rotto e la comparsa di tre fantasmi. Scherzi e classici doppi sensi, della più antica e apprezzata scuola del teatro napoletano, fanno da sfondo ad uno spettacolo con un messaggio dal gusto amaro: “di teatro si muore”.

Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684