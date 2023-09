Storia e memoria, Claudio Lardo riporta in scena "Il pallone di pezza"

Torna in scena “Il pallone di pezza”, spettacolo che Claudio Lardo ha portato in scena 10 anni fa. L'appuntamento è per venerdì 8 settembre alle ore 21.15 a Largo dei Barbuti.

Lo spettacolo

La piece teatrale riprende a 80 anni da quando si svolsero i fatti rievocati: un gruppo di ragazzini che tra le colline di Salerno, all'indomani dell'armistizio, vengono presi di mira da un aereo militare mentre giocano a calcio. Con un pallone di pezza, appunto. E, tra le mani di Claudio Lardo il pallone di pezza è in scena, fisicamente. Unico superstite di questo racconto che a tratti fa perfino sorridere. Prima di commuovere per quello che è successo a dei ragazzini di cui non avevamo mai sentito parlare e che, alla fine, sentiamo come parenti stretti.

