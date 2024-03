La performance "Come Neve" di Adriano Bolognino al Teatro Pasolini di Salerno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Körper - Centro Nazionale di Produzione della Danza propone numerose performance in Italia e all’estero portando avanti processi di ricerca sul linguaggio coreografico e sperimentazione artistica. La circuitazione del mese di marzo si apre con Come neve, performance del coreografo napoletano Adriano

Bolognino che sarà in scena al Teatro Nuovo di Napoli il 19 marzo alle 21:30, nell’ambito del Network Anticorpi XL, e il 20 marzo al Teatro Pasolini di Salerno alle 20:00.

Come neve di Adriano Bolognino parte dall’immagine della neve osservata dagli occhi di un bambino e prosegue verso il ricordo e il senso di benessere, protezione e comunità che ne scaturisce; prima di iniziare a lavorare con i corpi delle danzatrici (Rosaria Di Maro e Noemi Caricchia), crea un ambiente che rispecchi già l’idea della creazione, a cominciare dai loro abiti. Viene dunque coinvolto “Il club dell’uncinetto”, un gruppo di donne che, durante la pandemia, si è ritrovato per reinventarsi, riscoprendo un’arte e trasformandola in un nuovo lavoro. Intrecciando questi elementi, lo spettatore viene invaso da una nevicata

improvvisa di corpi in movimento, fermo in una serena contemplazione. Bolognino compone una coreografia come fosse uncinetto: una trama intricata eppure elegante, un intreccio consapevole che genera nuove forme. Costruire, cucire, ricucire, reinventare.

ADRIANO BOLOGNINO

Nasce a Napoli nel 1995. Vince come coreografo emergente nel 2022 il premio Danza&Danza. Per Il 2024 il teatro dell’Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e ZFIN, Compagnia Nazionale di Malta gli commissionano un nuovo lavoro. Come Coreografo freelance Crea SKRIK (2023) per la compagnia MM Contemporary Dance Company e debutta al Festival Opera Estate, creazione in collaborazione con AnticorpiXL-Prove D’Autore. DIVINA

(2023) per la Compagnia Opus Ballet creazione commissionata in omaggio a Maria Callas e per la stessa compagnia crea WHITE ROOM (2022) con il sostegno del centro di produzione Virgilio Sieni. BEHIND YOU (2022) creazione estratta da White Room è selezionato a MAS DANZA e vince premio del pubblico e

Tour alle Isole Canarie. Le sue creazioni vanno in scena in contesti nazionali ed internazionali tra cui Biennale Danza, Torino Danza, Festival Aperto, Cross Festival, DanceDaysChania, Artissima, Moving Colors e altri.

KÖRPER | CENTRO NAZIONALE DI PRODUZIONE DELLA DANZA

Körper continua la sua attività di produzione e valorizzazione dei nuovi linguaggi della danza

contemporanea in Campania, in Italia e all’estero. Un progetto articolato non solo attraverso produzioni di

spettacoli nei teatri, ma anche con residenze, incontri, in grado di mettere in relazione la scena

contemporanea locale con quanto avviene a livello nazionale e internazionale.

Il riconoscimento del MIC a giugno 2022 come Centro Nazionale di Produzione della Danza arriva dopo 20

anni di attività e stimola il Centro a continuare a sostenere l’emersione dei giovani coreografi/e del territorio

della Regione Campania, con uno sguardo aperto alle realtà artistiche internazionali.

Il Centro di Produzione Körper negli anni ha costruito relazioni con realtà istituzionali e territoriali di

produzione e diffusione della danza e delle arti, come il Teatro Pubblico Campano, il Museo Archeologico

Nazionale di Napoli - MANN, l’Accademia delle Belle Arti, il Centro di Produzione Teatrale Casa del

Contemporaneo, il Teatro Nazionale di Napoli, il Liceo Coreutico Palizzi con le quali è in costante

dialogo, ampliando così la propria proposta di programmazione nei luoghi delle partnership.