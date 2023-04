Al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo "Murattori"

Andrà in scena il 21 Aprile, alle ore 21, presso il Teatro Nuovo di Salerno, lo spettacolo a cura di Scena Teatro dedicato ai 20 anni dalla sua fondazione. Ad approdare a Salerno sarà Emiliano De Martino e la sua compagnia con il suo spettacolo “Murattori”, uno spettacolo scritto e diretto dallo stesso De Martino.

La trama

Antonio è un ragazzo che, per inseguire il suo sogno si trasferitosi a Roma. Vuole diventare un attore, ricco e famoso. Vive di espedienti e piccoli lavoretti part–time con i quali a stento riesce a pagare l’affitto del suo minuscolo appartamento. La sua voglia di emergere lo porta a vivere con estrema importanza ogni tipo di opportunità lavorativa, anche un semplice casting per figurazione speciale. Il suo folle amore per Sasha, showgirl squattrinata, lo fa ammalare di Prosopagnosia ovvero la difficoltà nel distinguere i tratti somatici umani, associato al disturbo di Parosissimo, non solo vede tutte le donne con lo stesso volto, ma quel volto che vede è quello della donna che ama. Un giorno alla sua porta busserà la Papaf (Presidenza Attori Professionisti Approssimativamente Falliti) una nuova sezione della Siae, nella persona dell’agente Tommaso La Gatta, il quale dovrà accertare la veridicità del suo curriculum al fine di istituire un Albo degli attori. La Gatta, animo sensibile, aiuta Antonio nella preparazione dell’esame all’ammissione all’albo. Anche Tommaso La Gatta è affetto da Prosopagnosia.



Info e prenotazioni al 392-2710524/089-220886