"L'occasione fa l'uomo morto": risate assicurate al Teatro delle Arti con i "Ditelo Voi"

Appuntamento con la comicità al Teatro Delle Arti di Salerno. Sabato 28 gennaio alle 21.15 in scena i Ditelo Voi con lo spettacolo "L'occasione fa l’uomo morto”.

Lo spettacolo

La storia gira intorno ad una rapina con ostaggi. Il Rapinatore (Mimmo Manfredi), mitra sottobraccio e giubbetto imbottito di esplosivi, urla esagitato ai poliziotti all’esterno che, se non gli daranno un’auto per scappare col malloppo, si farà esplodere provocando la morte dei due prigionieri, un Impiegato della banca (Lello Ferrante) e un Cliente abituale (Francesco De Fraia). Con il passare dei minuti la pressione cui si sottopone diventa insostenibile, così Mimmo, di punto in bianco, decide di arrendersi. Ma è proprio davanti all’intenzione di resa del bandito che lo smaliziato cliente avanza una proposta: se dividerà la refurtiva – 3 milioni di euro tondi tondi – gli reggeranno il gioco fino a quando riuscirà a fuggire.

Per acquistare i biglietti: ticketone.