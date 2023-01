Oscar Di Maio porta in scena "Don Pascà fa acqua 'a pippa"

Tappa al teatro De Lise di Sarno per la commedia di Gaetano Di Maio "Don Pascà fa acqua 'a pippa". L'appuntamento è per giovedì 19 gennaio alle 20.30. A portare in scena la spassosa commedia l'attore napoletano Oscar Di Maio ed Alessandra Borrelli.

La commedia

"Don Pascà fa acqua 'a pippa" è la storia di una famiglia che cerca di sopravvivere alle consuete e sempre più insostenibili difficoltà economiche ricorrendo ad ogni tipo di espedienti. Il tutto fino all'arrivo, risolutore di tutti i problemi, dello ''zio d'America''.