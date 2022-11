"La donna più bella del mondo" al Piccolo Teatro del Giullare

“La donna più bella del mondo” (La fantastica vicenda di una donna straordinaria) in scena al Piccolo Teatro del Giullare. Lo spettacolo di Andrea Carraro con Cinzia Ugatti nelle vesti di Hedy Lamarr sarà portato il 5,6,12 e 13 novembre.

Lo spettacolo

Cinzia Ugatti interpreterà Edwige Kiesler, attrice nata a Vienna nel 1914 che farà tanta strada nel cinema fino a diventare “La donna più bella del mondo”, con il nome d’arte di Hedy Lamarr (Kiesler, in tempo di guerra, non poteva essere gradito al grande pubblico). La carriera di Hedy Lamarr segue un percorso esaltante, con una vita privata piuttosto agitata (ben sei matrimoni con relativi divorzi) e si avvia, quando supera i cinquant’anni, ad un inevitabile declino. Ma qui, il colpo di scena: si scopre che “la donna più bella del mondo”, smontando ogni luogo comune, non è solo un’attrice di successo, ma anche una grande inventrice. Il resto lo si scoprirà nello spettacolo, che è un'occasione per scoprire un grande personaggio ancora oggi sconosciuto ai più. Il 5 ed il 12 novembre l'appuntamento è per le 20.30. Il 6 ed il 13, invece, l'appuntamento è fissato per le 18.30.