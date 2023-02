"La famiglia Madrigal": al Teatro Giuffrè di Battipaglia il musical ispirato ad Encanto

Parte da Battipaglia la rassegna teatrale della compagnia “Ma dove vivono i cartoni?”. L'appuntamento è per sabato 4 febbraio al Teatro Giuffrè di Battipaglia.

Lo spettacolo

In scena lo spettacolo “La famiglia Madrigal”, musical portato in scena dalla compagnia “Ma dove vivono i cartoni?” di Aurora Manuele. “La famiglia Madrigal” è il nuovo esilarante musical ispirato al film Encanto, ma con tratti di originalità grazie ad una accurata riscrittura. Il direttore artistico è Francesco Chiaiese, il regista Ivan Improta e il coreografo Gianluca Guadagno. Come sempre, nello stile della compagnia, il progetto è dedicato alle famiglie e intende riunire insieme grandi e piccini di fronte ad un momento non solo evasivo ma anche creativo e culturale, attraverso la scoperta dell’arte e dei luoghi più suggestivi della Campania.

Per acquistare i biglietti: POSTORISERVATO