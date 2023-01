Al Teatro Giuffrè la seconda puntata della sit-theatre comedy "La famiglia verde"

Dopo il grande successo di pubblico del primo episodio - “Una data da ricordare" - sul palco del Teatro Giuffrè di Battipaglia ritorna la scanzonata truppa de La Famiglia Verde. “Tik Tok – i panni sporchi vanno lavati su Instagram” è il secondo episodio dell’innovativa sit-theatre comedy, ideata da Ilaria Valitutto, scritta da Aniello Nigro, diretta e interpretata da Vito Cesaro per Assoteatro.

Lo spettacolo

Il progetto miscela digitale, teatro classico e sit com televisive dando origine a un mix esplosivo che appassiona e diverte il pubblico attraverso spettacoli di derivazione teatrale che strizzano l'occhio ai social network ma vengono trasmessi con la formula di puntate televisive. Il secondo appuntamento è in programma domenica 22 gennaio alle ore 18.30 presso il teatro sociale “Aldo Giuffrè” di Battipaglia. In scena Vito Cesaro, Claudio Lardo, Giuliana Meli, Raffaella Cesaro, Christian Salicone; con la partecipazione di Massimo Pagano, Cristiana Marrone, Sonia Di Domenico e Dora Crudele; le musiche originali di Roberto Marino; le coreografie di Marina Ansalone, le scenografie di Gennaro Paraggio, Alessandro Siano e Fabio Pizzuti e i costumi di Maria Marino.

L'idea

“Il primo appuntamento dello scorso novembre – spiega il presidente di Assoteatro, Ilaria Valitutto – ha confermato la bontà della nostra idea. Abbiamo voluto sperimentare diversi linguaggi tenendo fede al teatro tradizionale ma innovandolo con personaggi e temi che sono più vicini al mondo digitale. Il pubblico ci ha dato ragione, si è divertito ed ha apprezzato l'idea di vedere in scena dinamiche tipiche di tutte le famiglie di oggi, alle prese con uno switch che investe i mezzi di comunicazione ma anche il linguaggio. Arriviamo a questo secondo appuntamento pieni di entusiasmo ed aspettative. Dietro c'è un lavoro autoriale e di regia molto importante. Così com'è stato sfidante, per tutti noi, avere un cast che mette insieme professionisti esperti del palcoscenico con attori alle prime armi che hanno già ben figurato durante le loro performance. Siamo certi che, anche questa volta, il divertimento la farà da padrone”.