Festival Teatro XS: domenica in scena "Penelope, l'eredità delle donne"

Domenica 17 marzo 2024, alle ore 19, sul palco del Teatro Genovesi a Salerno per la 15esima edizione del Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno si cambia registro con la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) che porta in scena lo spettacolo "Penelope, l'eredità delle donne" di Marco Balma, per la regia di Vanessa Leonini, con Mafalda Garozzo, Francesca Lopresti, Lucia Carrieri, Sabrina Battaglini e Monica Moro. Attraverso le parole di una delle più famose donne dell'antica Grecia lo spettacolo accompagna in una riflessione su ciò che Penelope desidera, anzi pretende per sé, a dispetto di ciò che la voce sociale le sussurra. L’amore, il rispetto, il diritto di essere felice, l’autonomia di decidere per il proprio destino e il proprio corpo, ma anche la capacità di lottare per sconfiggere stereotipi che la vogliono per natura fragile e limitata perché “le donne non vanno in guerra… Penelope naviga dentro di sé come Ulisse in mare e come lui scopre isole ma di ricordi, incontra divinità ma terribili e angoscianti, si confronta con sé stessa e con l’ideale di un amore desiderato ma da cui si sente traditLa compagnia teatrale degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP) fondata nel 2002 da un gruppo di attori, autori e registi provenienti da precedenti esperienze di teatro professionistico e non. La filosofia del gruppo è quella di scrivere e mettere in scena spettacoli con testi “originali” scritti dagli autori della compagnia, nell'intento di dare loro massima libertà di espressione nella ricerca teatrale. Per fare cultura attraverso il teatro e con il teatro. Il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2024, diretto da Enzo Tota, è ideato ed organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, guidato dalla dirigente Lea Celano, e con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell'Unione Italiana Libero Teatro Campania.

Gli altri spettacoli

Domenica 7 aprile La Corte dei Folli di Fossano (CN) è in concorso con “Oltre la striscia” di Fabio Pisano, regia di Pinuccio Bellone. “Oltre la striscia” è una guerra nella guerra. I due personaggi diventano man mano sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici di scelte obbligate, in guerre obbligate. Gran finale domenica 21 aprile con la serata di premiazioni e lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi.

Costo singolo spettacolo 12 euro. Per info e prenotazioni: 338 2041379. Teatro Genovesi, via Sichelgaita 12/a, Salerno; parcheggio riservato.