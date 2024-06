“Flashback to the 80’s”: lo spettacolo al Teatro Ghirelli

Indirizzo non disponibile

Domenica 9 giugno alle ore 20.00 il Laboratorio Teatrale La Girandola metterà in scena al Teatro Ghirelli di Salerno lo spettacolo “Flashback to the 80’s”, scritto e diretto da Carolina Damiani, con le coreografie di Alba Pagano e vocal Coach Vincenzo Di Sieno.

Lo spettacolo

Da un’idea della Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas, in collaborazione con la Fondazione Anffas di Salerno Giovanni Caressa Onlus, Anffas Salerno Ets – Aps , lo spettacolo è il momento finale che chiude il percorso laboratoriale 2023/24 de “La Compagnia Teatrale La Girandola”, diretta da Carolina Damiani, che realizza spettacoli insieme a persone con e senza disabilità, che nel corso dell’anno ha permesso agli attori protagonisti di sperimentare l’emozione della scena favorendone l’inclusione sociale. Lo spettacolo di Carolina Damiani, regista e operatrice in Teatro Sociale, supportata da un’equipe multiprofessionale composta da psicologo, scenografo e fotografo, nasce dalla voglia di celebrare un periodo che ha segnato le vite di chi lo ha vissuto e di chi lo ha sentito raccontare.