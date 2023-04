La rassegna teatrale Neo si chiude con "Fragile"

Sabato 22 e domenica 23 aprile, presso il Piccolo Teatro del Giullare, ultimo appuntamento della Rassegna teatrale Neo, che si conclude con la giovanissima compagnia Toy con lo spettacolo “Fragile”.

La compagnia Toy

La compagnia nasce dall'esigenza di due giovani artisti salernitani, Andrea Mauro e Alessandro Amatrudo, di tornare al lavoro nel mondo del teatro dopo la noia della pandemia. Hanno creato un progetto professionale tutto loro che abbraccia sia chi come loro ama il teatro sia i meno avvezzi allo stesso. Toy è infatti una compagnia teatrale composta da soli ragazzi dai 15 a 22 anni. La collaborazione tra la rassegna NEO e i "giovani un po' folli" - come li definisce Alessandro Amatrudo - della TOY Company, si riconferma, dopo il successo di Revolution, con Fragile che vede in scena in ordine alfabetico: Alessandro Amatrudo, Viviana Ancuta, Giulia Cipullo, Alessia Citarella, Alessia D’Amelia, Umberto Ferrara, Andrea Mauro, Simona Serio, Dario Stella, Soraya Vicinanza, Peter Zobel.