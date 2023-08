Continuano le attività del cartellone estivo “Olevano d’Estate 2023” del Comune di Olevano sul Tusciano. Giovedì 10 agosto alle ore 21, nell’anfiteatro della Villa Comunale “Egidio Poppiti” di Ariano, si terrà la serata conclusiva della rassegna teatrale “Teatrando sul Tusciano”. Ospite di eccezione il comico Gene Gnocchi che si esibirà con il suo ultimo spettacolo “Il Movimento del Nulla”.

"Degustando in piazza"

Ma gli appuntamenti sul territorio di Olevano Sul Tusciano proseguono: nel prossimo week end invece, nel centro storico di Ariano, si terrà la manifestazione “Degustando in Piazza”. I soci ed i volontari dell’Asd Olevanese, per sabato 12 e domenica 13 agosto hanno organizzato un percorso gastronomico accompagnato da momenti musicali. “Il nostro programma estivo sta riscuotendo un grande successo. – ha dichiarato il sindaco Michele Ciliberti – Oltre alla popolazione residente, fa piacere accogliere turisti e visitatori di tutto il comprensorio. E’ un onore per la nostra cittadina ospitare un grande artista come Gene Gnocchi”.