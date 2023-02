Boomers comtro Millennials: al Teatro delle Arti risate assicurate con "Genitorial"

Boomers vs Millennials, Generazione X contro Generazione Z: parte da questo incontro – scontro generazionale una commedia con tutte le conseguenze tragicomiche del caso. A teatro il conflitto di sempre ma a ruoli invertiti. E se fossero i figli a dover educare i genitori? Questo l’incipit di “Genitorial”, in scena sabato 11 febbraio alle 21 al Teatro delle Arti di Salerno per "Che Comico", la stagione ideata dalla Gv Eventi di Gianluca e Valentina Tortora e che questa volta produce anche la nuova divertentissima commedia con Show Management.

Lo spettacolo

Sul palco Salvatore Gisonna (protagonista e anche autore con Marco Critelli) e un gruppo di colleghi ben assortito e amalgamato: Yuliya Mayarchuk, l’ucraina napoletana che esordì con Tinto Brass in “Trasgredire” (nel 2000) e ora è nel cast di Mare Fuori; Angelo Belgiovine, comico di razza tra i più divertenti del panorama nazionale, autore Mediaset dal 1999; Peppe Laurato, volto storico di Made in Sud, iniziò in trio con Alessandro Siani e Francesco Albanese per poi formare il i Due X Due con il compianto Massimo Borrelli. In scena anche gli esordienti Mattia Gisonna e Marta Quartararo, entrambi provenienti dalla scuola di recitazione del Teatro Totò.

La regia

A dirigere lo spettacolo Paolo Caiazzo: "Lo scambio dei ruoli in teatro è una miccia comica funzionale da sempre, ma quando si applica a una storia attualissima può diventare esplosiva. Genitorial è un tutorial per genitori, un tutorial inverso che mostra tutto quello che non andrebbe fatto portando in scena tic, manie e debolezze di chi dovrebbe essere un punto di riferimento. Ci siamo divertiti nella preparazione del testo, lavorando sui personaggi per tirarne fuori la giusta lettura".

