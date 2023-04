Rassegna "Young": finale di stagione al Ghirelli con "Esterina Centovestiti"

Sabato 15 aprile alle ore 17 al Teatro Ghirelli di Salerno gran finale di stagione "young", la rassegna teatrale per bambini e famiglie a cura di Casa del Contemporaneo, con lo spettacolo "Esterina Centovestiti" della Compagnia Burambò. Una straordinaria storia - vincitrice del premio Eolo Award 2022 come Miglior Spettacolo - raccontata da una meravigliosa Daria Paoletta per dire che "ciò che appare a volte non è come davvero è, basta solo vivere, gustando tutto ciò che la vita ci regala, senza pregiudizi"

Le lezioni

Dal 16 al 22 aprile, invece, arrivano le lezioni aperte a cura di Danio Manfredini e Vincenzo Del Prete. Il gruppo si incontra per la prima volta all’interno delle mura della Corte Ospitale di Rubiera in occasione del progetto residenziale Repertorio – Scuola Permanente di Alta Formazione condotta da Danio Manfredini e Vincenzo Del Prete dall’ottobre del 2018 al novembre del 2020. Finalità del progetto era quella di offrire a professionisti di varia provenienza ed età un momento di studio e di ricerca permanenti incentrati sul repertorio teatrale attraverso il quale i partecipanti potessero acquisire strumenti universali di lavoro, di avvicinamento al testo e alle tecniche attoriali.