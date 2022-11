Ritorna Giffoni Teatro: il programma completo della tredicesima edizione

Abbonamento per i cinque spettacoli in cartellone: 100 euro

Grande ritorno, dopo due anni di silenzio, il Giffoni Teatro. La tredicesima stagione invernale di prosa promossa dall’Associazione omonima presieduta da Mimma Cafaro partirà lunedì 5 dicembre. "Siamo probabilmente l’ultimo teatro a riaprire" spiega Mimma Cafaro, che aggiunge: "Lo facciamo spinti dall’entusiasmo del pubblico a cui Giffoni Teatro manca. Nel segno della ripartenza, torniamo con un cartellone scandito da ospiti di primo piano e spettacoli che tra l’altro non sono già in programmazione altrove".

Il programma

Si partirà lunedì 5 dicembre con “La ciliegina sulla torta”. In scena Debora Caprioglio, Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Adelmo Fabo. A gennaio saranno due gli appuntamenti: giovedì 12 i Gemelli di Guidonia in “Tre x due – tra radio e tv”; venerdì 27 “Il padre della sposa”, una divertente comedy piena di momenti coinvolgenti, animata da situazioni tenere e divertenti di cui saranno strepitosi mattatori Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi, guidati da Gianluca Guidi. Martedì 28 febbraio toccherà invece a Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere in “Bloccati dalla neve”, commedia brillante di Peter Quilter per la regia di Enrico Maria Lamanna. La tredicesima stagione invernale si chiuderà martedì 18 aprile con “L’erba del vicino è sempre più verde”, la nuova commedia scritta, diretta e interpretata da uno dei volti più amati e apprezzati dello spettacolo italiano, Carlo Buccirosso.