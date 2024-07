"Il gioco serio del teatro": tre spettacoli in programma dal 19 al 22 luglio

Dal 19 al 22 luglio, la città di Salerno sarà animata da tre eventi teatrali di grande rilevanza. Venerdì 19 luglio alle ore 21:00, all’Arco Catalano di Salerno, in via Mercanti 67, andrà in scena "Emma B - Vedova Giocasta" di Savinio, interpretata dall'attrice Elena Croce, che festeggia i suoi 82 anni sul palcoscenico, con la regia di Alessio Pizzech. La pièce del 1949, scritta da Alberto Savinio, esplora il complesso rapporto di una madre in attesa del figlio, rivelando il marito morto e abusante, e rovesciando il mito di Edipo e Giocasta.

Domenica 21 luglio, l’Area Archeologica Sannitica di Fratte ospiterà alle ore 21:00 "Concerto Blu – omaggio a Domenico Modugno" con Lalla Esposito, accompagnata al pianoforte dal maestro Antonio Ottaviano. Questo spettacolo è un viaggio attraverso la musica di Modugno, un artista che ha segnato il corso della musica italiana con la sua poetica e innovazione. Il recital alterna canzoni e letture delle memorie del cantante, offrendo una panoramica emozionante della sua vita e carriera, dalle origini pugliesi al successo internazionale con brani come "Volare".

Lunedì 22 luglio, sempre all’Area Archeologica di Fratte alle ore 21:00, il ciclo di eventi si concluderà con "Circe, la donne e il mito", interpretato da tre grandi attrici italiane: Elena Croce, Antonella Valitutti e Margherita Rago, con la regia di Antonello De Rosa. La rappresentazione esplora il personaggio di Circe, madre delle famme fatale e archetipica Dark lady, in una riscrittura del mito che dà voce alla maga/strega. Il dialogo intrecciato da De Rosa tra la Circe addolorata dei Mud Poems di Margaret Atwood e una Circe passionale e veemente, ispirata alla riscrittura di Madeline Miller, offre una complessa riflessione sull’emancipazione femminile e il potere narrativo della donna, combinando elementi di forza, vulnerabilità e fascino.