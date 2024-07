"Il Gioco Serio del Teatro...Pensa con il teatro 2024": il programma della rassegna a Salerno

Prezzo non disponibile

Salerno si prepara ad accogliere, "Il Gioco Serio del Teatro...Pensa con il teatro 2024", rassegna teatrale che si terrà presso l'Arco Catalano di via Mercanti e l'Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte.

Ecco i dettagli degli appuntamenti in programma:

Giovedì 11 Luglio: "Novecento" di Alessandro Baricco

Luogo: Arco Catalano, via Mercanti, Salerno

Ora: 21:00

L'11 luglio segna il ritorno del celebre attore e doppiatore Giorgio Borghetti, che presenterà l'intenso e poetico testo "Novecento" di Alessandro Baricco. Accompagnato dalla musica originale del musicista Romolo Bianco, lo spettacolo prende vita grazie alla regia e all'adattamento teatrale di Antonello De Rosa. La storia, ambientata nell'epoca d'oro del jazz, narra l'amicizia tra un trombettista e Novecento Danny TD Lemon, un eccezionale pianista cresciuto a bordo della nave Virginian. La musica diventa un dialogo con l'attore, creando un'esperienza teatrale unica.

Venerdì 12 Luglio: "Gesù è più forte della camorra"

Luogo: Arco Catalano, via Mercanti, Salerno

Ora: 21:00

Il 12 luglio sarà la volta del testo di don Aniello Manganiello ed Andrea Manzi, "Gesù è più forte della camorra", per la regia di Pasquale De Cristofaro. In scena Rosanna De Palma, Felice Avella, Romolo Bianco e Antonello De Rosa. Questo spettacolo affronta temi forti e attuali, offrendo una riflessione profonda sulla realtà sociale.

Domenica 14 Luglio: "Le Baccanti" di Euripide

Luogo: Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte, Salerno

Ora: 21:00

La rassegna si sposterà il 14 luglio presso l'Area Archeologica Etrusco-Sannitica di Fratte per lo spettacolo "Le Baccanti" di Euripide, nella traduzione di Pier Paolo Pasolini e per la riscrittura e regia di Antonello De Rosa. Fra le suggestive rovine dell'area storica, 30 allievi attori dell'accademia Scena Teatro porteranno in scena questa classica tragedia, arricchita da una moderna reinterpretazione.

Gli spettacoli all'Arco Catalano hanno posti limitati, pertanto è consigliabile prenotare in anticipo. I biglietti sono acquistabili su Liveticket o prenotabili direttamente.