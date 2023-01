"Che Comico": al Teatro Ridotto si torna a ridere con Gisonna e Sanchez

Si torna a ridere con la rasegna "Che Comico", ideata dalla Gv Eventi in scena tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. Sabato 14 e domenica 15 gennaio al Teatro Ridotto andrà in scena una coppia celebre della risata: Diego Sanchez e Salvatore Gisonna in “Due is meglio che one”. Prendendo in prestito la battuta di una vecchia pubblicità, i due artisti, amici da oltre 30 anni, condivideranno il palco per rafforzare il divertimento e raddoppiare il senso della risata.

Lo spettacolo

"Io e Diego ci conosciamo da una vita e questa è la seconda volta che condividiamo un progetto artistico. Dopo l’esperimento della commedia “C’era una volta anzi due” ci riproviamo con questo nuovo spettacolo, nato per gioco, che quest’estate ci ha regalato grandi consensi di pubblico e critica" spiega Gisonna. Tra musica e cabaret dunque i due amici – artisti s’intervallano sulla scena di questo varietà moderno in cui le risate si fondono con le sette note e il divertimento è assicurato. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684.