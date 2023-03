"Homero - l'Italiano": al Piccolo Teatro Porta Catena un viaggio speciale

Sabato 11 marzo 2023 alle ore 21 e domenica 12 marzo 2023 alle ore 19 presso il Piccolo Teatro Porta Catena di Salerno lo spettacolo "Homero - l'Italiano". Lo spettacolo nasce da un’idea di Pierdomenico Di Benedetto, arricchita da un’attenta ricerca di poesie, brani musicali, immagini pittoriche di svariati autori.

Lo spettacolo

"Homero – L’italiano" è un viaggio speciale, in cui echeggia la poesia nostalgica e generosa di Homero Manzi, quella che non conosce catene, in cui si alternano il ricordo e l’amore, gelosie e tenerezze, luci e ombre, forti ideali.La stessa poesia che per Manzi diventa un omaggio alla libertà, all’Argentina, al Sud del mondo, alla sua Polla, rimasta nel cuore. In quei tanghi si respirano le milonghe amorose e ad occhi chiusi, si possono vedere i tacchi delle donne di Boedo e l’ eternità della nebbia di Buenos Aires.

La regia dello spettacolo è curata da Michela Chirico, che ha creato un vero e proprio fil rouge fra poesia e musica, canto, danza e parole, perché tutto risulti una carezza per lo spettatore, un viaggio da percorrere insieme, fra passione e malinconia, bellezza e nostalgia. Una nota speciale, all’ interno dello spettacolo, è apportata dalla Lis (Lingua dei segni italiana), attraverso un brano che sarà segnato, oltre che suonato, cantato e danzato, in un mondo in cui l’arte e la musica devono essere anche e, prima di tutto,

inclusione e condivisione.

Sul palco

Pierdomenico Di Benedetto arrangia i brani ricercati, suona pianoforte e tastiere e con lui, sotto la sua direzione artistica, in questa poesia di tanghi, Francesco Langone (chitarra e arrangiamenti), Gianfranco Di Miele (basso), Lucia Romaniello (canto), Annalisa

Vegliante (voce narrante) e Michela Chirico (danza). La coordinatrice dell’organizzazione e responsabile del backstage, Rosaria Sinforosa.