Teatro, "Il medico dei pazzi" in scena al San Demetrio

Venerdì 21 giugno la compagnia teatrale "Le Voci di Dentro" porterà in scena la commedia "Il Medico dei Pazzi" di Eduardo Scarpetta al Cinema Teatro San Demetrio di Salerno. La rappresentazione inizierà alle 20.30.

La commedia e il cast

"Il Medico dei Pazzi" è una commedia brillante scritta da Eduardo Scarpetta, uno dei più celebri autori della tradizione teatrale napoletana. Il cast comprende: Fernando Memoli, Gioacchino Reggiani, Achille Signorile, Emilia Corrente, Rita Di Giacomo, Luigi De Martino, Roberto Quattrucci, Pompeo Martone, Marco Reggiani, Maura Iademarco, Simonetta Landi, Francesco Farina, Angela Landi, Clelia Olivieri, Ignazio De Rosa. La regia è curata da Gioacchino Reggiani, affiancato da Angela Landi come aiuto regista. La produzione è organizzata da Giovanni Reggiani, con musiche di Antonio Cuccia e scenotecnica di Francesco Farina. I costumi sono realizzati a cura della compagnia, sotto la supervisione di Rita Di Giacomo, che è anche responsabile di scena.



Per ulteriori informazioni e per prenotare i biglietti, è possibile contattare il numero 338 24 29 640. Si consiglia di prenotare in anticipo data la popolarità dello spettacolo e il numero limitato di posti disponibili.