Teatro Verdi di Salerno, in scena "L'Italiana in Algeri" di Gioacchino Rossini

Il Teatro Giuseppe Verdi di Salerno si prepara ad accogliere una delle opere più celebri di Gioachino Rossini: "L’Italiana in Algeri". L'opera sarà messa in scena venerdì 17 maggio alle ore 21:00 per il Turno A e domenica 19 maggio alle ore 18:00 per il Turno B. La produzione vede la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica Salernitana “Giuseppe Verdi” e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Il nuovo allestimento, diretto dal maestro Gaetano Lo Coco con la regia di Sarah Schinasi, promette di offrire al pubblico una serata di puro divertimento.

L'opera

"L’Italiana in Algeri" è stata la prima grande opera comica di Rossini, che con la sua trama esilarante e la musica vivace ha conquistato il pubblico fin dalla sua prima rappresentazione nel 1813. La storia ruota attorno alla figura di Mustafà, il Bey di Algeri, un uomo sciocco e vanitoso che desidera sbarazzarsi della sua moglie Elvira e prendere come amante l'italiana Isabella, catturata dai pirati. Isabella, donna intelligente e determinata, pianifica la sua fuga insieme al suo amato Lindoro, schiavo di Mustafà, e all'aiuto dell'eterno spasimante Taddeo. La trama si dipana attraverso una serie di situazioni comiche e rocambolesche, con momenti di grande tensione e di pura ilarità. La regista Sarah Schinasi ha interpretato l'opera con una visione fresca e originale, ambientandola negli anni '20 del Novecento in un immaginario Oriente. La scenografia di Alfredo Troisi trasporta lo spettatore in un mondo raffinato e affascinante, in cui i personaggi si muovono tra ambientazioni diverse grazie a un dinamico gioco di movimenti scenici.

Il cast

Il cast è composto da artisti di grande talento. Carlo Lepore interpreta il ruolo di Mustafà, affiancato da Mariam Battistelli nel ruolo di Elvira e Rosa Bove come Zulma. Nicola Ciancio è Haly, mentre Juan De Dios Mateos interpreta Lindoro. Elmina Hasan dà vita alla protagonista Isabella, con Marco Filippo Romano nel ruolo di Taddeo.