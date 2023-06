Laboratorio teatrale del "Ridotto": al via la rassegna degli spettacoli

Sarà lo spettacolo dal titolo "Le voci dell'Imperatore", per la regia di Antonello Ronga, a dare il via, domani alle ore 21, al Teatro Delle Arti, agli spettacoli di fine anno degli allievi del laboratorio teatrale del Teatro Ridotto di Salerno diretto da Claudio Tortora e Gaetano Stella. Un primo appuntamento che vedrà come protagonisti Francesca Spagnuolo, Letizia Perotti, Danilo Fiore, Giovanni Lamberti, Carmine Spina, Luis Pieri, Arianna Calabrese, Cristina Pisano, Salvatore Bronga, Nina Ronga, Joey, Ester Sabatino, Maria Rosaria Ronga, Francesca Romano, Francesco De Simone, Giuseppe Catalano, Aurora Ronga, Delia Marmo e Martina Delle Serre.

Il programma

Si prosegue poi con un doppio appuntamento, domenica 2 luglio. Infatti, alle ore 11 andrà in scena, sempre al Delle Arti, lo spettacolo "Gnomeo e Giulietta" per la regia di Valentina Tortora e la direzione artistica di Renata Tafuri, con protagonisti Filippo Di Santo, Vittoria Gaeta, Rossella Perillo, Gianmarco Vitale, Angelica Apicella, Claudio Tortora, Giorgia D'Anisi, Federico Mauro, Chiara Giordano, Luca, Leonardo, Stefano Longo, Gaia Fiore, Giacomo Prescenzano, Matteo Pascale, Giovanni Rumma, Beatrice Lanzara, Sofia Sammartino, e con la partecipazione di Gaia Tortora e Chloè Mounard. A seguire alle ore 21 andrà in scena Dreamland, per la regia di Antonello Ronga, con Alfredo Di Nunno, Francesco Msturzo, Francesca Falchi, Zoe Freda, Gaia Tortora, Chloè Mounard, Mattia Giancolo, Francesca Fortini, Ilaria Guarino, Ilaria Iovieno, Ludovica Parlato, Gaia Fiordelisi, Rosa Matassino, Miriam Picarella, Serena Parrella, Letizia Baiano, Sofia Stridacchio, Eleonora Marino, Sabrina Vicinanza, Simona Precenzano, Giulia Cammarano, Giuliana Callari, Valentino Ricciardi, Polyna Kovresieva. Quarto appuntamento il 3 luglio alle ore 20.30, sempre al Delle Arti, con "Hairspray", per la regia di Serena Stella, con le coreografie di Annarita Villacaro, vocal coach Michele Ceruso e la direzione artistica di Elena Parmense. Protagonisti di questo spettacolo saranno Alessandra Antermite, Alessandra D'Angiolillo, Alessandro Lamberti, Alessia Fasulo, Asia Rispoli, Aurora Musumeci, Chiara Giordano, Clara Santarsiere, Claudia Carbone, Rosa Maria Stridacchio, Francesco Bello, Giorgia Ambra, Giulia Ciancio, Letizia Spinoso, Ludovica Pecoraro Scanio, Marella Carillo, Maria Chiara Pontone e Sofia Scannapieco. Quinto appuntamento il 4 luglio con lo spettacolo "Parigi 1832" musical liberamente tratto da "I miserabili" di Victor Hugo, per la regia di Serena Stella. Protagonisti saranno Andrea Pellegrino, Lorenzo Pitta, Davide Fiorentini, Francesca Antermite, Annarita Villacaro, Sara Pizzo, Mario Procida, Umberto salandra, Noemi Cerrato, Giorgio Finamore, Lorenzo Pandolfi, Chiara Diodato, Valeria Limardi, Enrico Delle Serre e Gaia Vicinanza. Ultimo appuntamento il 5 luglio, alle ore 21, all'Area Archeologica di Fratte, co "Troiane" diretto da Antonello Ronga. Protagonisti saranno Sofia Pontrandolfi, Ornella Baldi, Mirella De Santis, Caterina D'Elia, Maria Elena Galliano, Fabrizio Fortini, Barbara Brancaccio, Angela Nicoletti Gasparrini, Nadia D'Amico, Giuseppe Catalano, Ester Sabatino, Francesca Avallone, Pia Santoro, Joey, Anna Cuffaro e Marù Ronga. Per tutti gli spettacoli i costumi sono stati curati da Animazione 90, mentre la segreteria organizzativa è a cura di Nina Olivieri. Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.