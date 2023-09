Barbuti Festival, in scena “Leggendo leggende napoletane”

Venerdì 29 settembre, alle ore 21.15, nell’ambito della XXXVIII edizione della rassegna teatro “Barbuti Festival”, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto, per la Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo, Formiche di vetro Teatro porta in scena “Leggendo leggende napoletane”, con Luca Trezza e Francesco Muoio.

Trezza e Muoio, entrambi diplomati all'Accademia Nazionale D'Arte Drammatica Silvio D'Amico, portano in scena un testo già andato in scena al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in vari teatri in tutta Italia, alla scuola Holden di Torino e al Festival "Le voci dell'anima 2022". E' uno spettacolo in cui si alternano pezzi comici a pezzi drammatici della drammaturgia classica e contemporanea napoletana.