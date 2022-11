Al Teatro delle Arti Lina Sastri porta in scena il "suo" Eduardo

Parole, musica e poesia: questi gli ingredienti che Lina Sastri, attrice e cantante, userà per raccontare sul palcoscenico del Teatro Delle Arti di Salerno, sabato 26 novembre alle ore 21 e domenica 27 novembre alle ore 18.30 il “suo" Eduardo De Filippo.

"Eduardo mio - Maestro di vita e di palcoscenico" è il titolo dello spettacolo, secondo appuntamento del cartellone 2022/2023 della struttura salernitana, ideato e diretto dalla stessa Sastri, che attraverso i suoi ricordi personali della sua conoscenza in teatro e nella vita, racconterà l’uomo Eduardo, seduttivo ed elegante, schivo e complesso.

Lo spettacolo

Il racconto si snoderà attraverso lettere, poesie e qualche citazione delle opere, il tutto accompagnato dalla musica che Eduardo amava molto. “In questo spettacolo porto in scena un pezzo di cuore” ha scritto Lina Sastri, che ha aggiunto: "Su Eduardo è stato scritto e detto tutto, io racconto di lui quello che so, quello che ho vissuto quando ho avuto la fortuna e il grande privilegio di conoscerlo, da giovanissima. Negli anni in me è emerso il ricordo vivo di lui, i silenzi, le pause, la voce, il rigore, la sensibilità, la grande lezione di teatro e di vita che mi ha donato". In scena anche un estratto di "Filumena Marturano" e de "Gli esami non finiscono mai". Sul palco insieme con la Sastri ci saranno Filippo D’Allio alla chitarra, Gianluca Mirra alle percussioni, Ciro Cascino al pianoforte e tastiere, Gennaro Desiderio al violino e Gaetano Diodato al contrabbasso.