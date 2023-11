"Dove eravamo rimasti": al Teatro Verdi lo spettacolo di Solenghi e Lopez

Grande appuntamento al Teatro Verdi di Salerno. Da giovedì 23 a domenica 26 sul palco Massimo Lopez e Tullio Solenghi con “Dove eravamo rimasti”, spettacolo di arti varie scritto dai due artisti con la collaborazione di Giorgio Cappozzo e con l’accompagnamento della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Lo spettacolo

Questo nuovo spettacolo proporrà numeri /sketch / brani musicali / contributi video, con alcuni picchi di comicità come una lectio magistralis di Sgarbi/Lopez, un affettuoso omaggio all’avanspettacolo ed il confronto Mattarella / Papa Bergoglio, inseriti nella nostra ormai collaudata dimensione dello Show.

“La sensazione più esaltante del nostro ultimo spettacolo, Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, è stata quella di avere di fronte a noi ogni sera non soltanto un pubblico empatico e festoso – spiegano i due artisti - ma una sorta di famiglia allargata, dei veri e propri parenti che hanno condiviso alcuni momenti della nostra avventura scenica con frammenti della loro vita. Ecco perché abbiamo voluto ripartire proprio da qui, non a caso l’abbiamo battezzato: 'Dove eravamo rimasti'. Il filo conduttore sarà quello di una chiacchierata tra amici, la famiglia allargata di cui sopra, che collegherà i vari momenti di spettacolo. La band del maestro Gabriele Comeglio sarà ancora una volta con noi sul palco, irrinunciabile “spalla” della cornice musicale. L’intento è quello di stupire ed emozionare nuovamente quei meravigliosi 'parenti' seduti giù in platea”.