"Il malinteso": al Teatro Genovesi il testo di Albert Camus

Scene di vita quotidiana tra abitudine e crudeltà sono al centro dello spettacolo “Il malinteso” di Albert Camus (traduzione di Vito Pandolfi) per la regia di Claudio Pesaresi che domenica 10 marzo va in scena al Teatro Genovesi a Salerno nell’ambito del 15esimo Festival XS Città di Salerno con la Compagnia Al Castello di Foligno. A calcare le tavole saranno Alessandra Marini, Emanuela Fuso, Giuseppe Rafoni, Anna Maria Magnini e Claudio Pesaresi. Il Malinteso è il quarto spettacolo in concorso .

La nota di regia

“Molto spesso gli esiti della nostra esistenza sono affidati proprio alle parole che non abbiamo detto sia quando non abbiamo avuto il coraggio di farlo sia quando abbiamo scelto coscientemente di non farlo – scrive Pesaresi nelle note di regia - Albert Camus, premio Nobel per la letteratura nel 1957, ci ha regalato questa magnifica opera teatrale che può essere definita “un osservatorio privilegiato sia sull’assurdità della condizione umana e l’inevitabile conseguente solitudine sia sull’unica possibilità che l’uomo ha di fronte all’assurdo: affidarsi alla più semplice sincerità della parola”. Il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2024, diretto da Enzo Tota, è ideato ed organizzato dalla Compagnia dell'Eclissi in partenariato con l'IIS Genovesi-Da Vinci, guidato dalla dirigente Lea Celano, e con il sostegno del Soroptimist International Club Salerno e dell'Unione Italiana Libero Teatro Campania.

GLI ALTRI SPETTACOLI IN CONCORSO. Domenica 17 marzo si cambia registro con “Penelope: L’eredità delle donne” di Marco Balma proposto dalla Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (SP). Domenica 7 aprile La Corte dei Folli di Fossano (CN) è in concorso con “Oltre la striscia” di Fabio Pisano, regia di Pinuccio Bellone. “Oltre la striscia” è una guerra nella guerra. I due personaggi diventano man mano sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici di scelte obbligate, in guerre obbligate. Gran finale domenica 21 aprile con la serata di premiazioni e lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi.

Costo singolo spettacolo 12 euro. Per info e prenotazioni: 338 2041379. Teatro Genovesi, via Sichelgaita 12/a, Salerno; parcheggio riservato.