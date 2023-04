Al Teatro Verdi in scena "Manon Lescaut" di Giacomo Puccini

Prezzo non disponibile

Il capolavoro di Giacomo Puccini "Manon Lescaut" al Teatro Verdi di Salerno. Il doppio appuntamento è fissato per venerdì 14 e domenica 16 aprile. A dirigere l'orchestra Daniel Oren, direttore artistico del teatro, che porterà in scena "l'opera più difficile" di Puccini, quella che "stravolge tutti gli schemi della tradizione".

L'opera

"Manon Lescaut", presentata questa mattina a Palazzo di Città a Salerno, è un'opera "variegata e composita", come si legge nelle note di regia, la cui struttura è basata "su una successione aperta delle scene, per esplicito volere degli autori ed è questo forse il suo dato di maggiore fascino e modernità". "Un vero capolavoro - ha sottolineato il segretario artistico, Antonio Marzullo - che sarà diretto dal nostro faro, Daniel Oren, e che avrà come protagonista l'orchestra filarmonica, che ha raggiunto ormai un livello altissimo". La regia è di Pier Francesco Maestrini, mentre il maestro del coro è Francesco Aliberti. Scene e costumi Alfredo Troisi ed assistente al direttore d’Orchestra, Francesco Rosa.