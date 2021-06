"La manutenzione della solitudine": il reading di Giuseppe Semeraro al chiostro Ave Gratia Plena

Giuseppe Semeraro mette in scena, con le musiche eseguite dal vivo dal cantautore siciliano Leone Marco Bartolo, versi che ritornano come un mantra, si fanno preghiera, rabbioso monito, denuncia; versi da maneggiare con cura, come si fa con le cose rare, fragili e indistruttibili

Grande attesa per La manutenzione della solitudine, il reading poetico di Giuseppe Semeraro con le musiche eseguite dal vivo da Leone Marco Bartolo che si terrà domenica 13 giugno, a partire dalle 20.00, presso il Chiostro Ave Gratia Plena.

Lo spettacolo

Nella società dell’iperconnessione, della comunicazione coatta, fare manutenzione della solitudine è un atto di coraggio, un imperativo etico. L’attore, regista e poeta Giuseppe Semeraro mette in scena, con le musiche eseguite dal vivo dal cantautore siciliano Leone Marco Bartolo, versi che ritornano come un mantra, si fanno preghiera, rabbioso monito, denuncia; versi da maneggiare con cura, come si fa con le cose rare, fragili e indistruttibili. Una sinfonia di parole che sonda l’esistenza, dalla levità di un battito d’ali di farfalla alla concretezza di un indirizzo in tasca di uno straniero senza nome né vita. Tre preziose frecce al suo arco: l’arte dell’introspezione, l’abilità di ascoltare i mondi del dentro e del fuori e il dono del concreto. La solitudine incontra l’umanità, la moltitudine, ritorna al mondo bagnandosi della sua bellezza, incontra altri occhi e trabocca d’infinito.

La stagione prosegue il 27 giugno all’Arena del Teatro Ghirelli, realizzato con il supporto di Casa del Contemporaneo, è con la compagnia Gli Omini, che presenta Coppa del Santo - Agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale, scritto da Giulia Zacchini e interpretato da Francesco Rotelli e Luca Zacchini.

La serata

Per partecipare alla serata, presentata da Principio Attivo Teatro, è necessaria la prenotazione, l’ingresso è previsto alle ore 20.00. Biglietto unico: euro 12. Per info e contatti info@erreteatro.it oppure 329 4022021