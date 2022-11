La rassegna "Che Comico" prosegue con Marco Cristi ed il suo "Annus Christi"

Prosegue con “Annus Christi”, la stagione di Che Comico, ideata dalla Gv Eventi ed in programma tra il Teatro Ridotto e il Teatro delle Arti di Salerno. Protagonista dello spettacolo in cartellone è Marco Cristi (vincitore del premio Troisi e del premio Charlot), che sul palco porterà l'attualità, le nuove generazioni il matrimonio e la vita di coppia.

Lo spettacolo

"Gli sforzi profusi nella vita saranno congruamente retribuiti dalla vita stessa. Però ci vuole pazienza", afferma l’artista, che metterà in evidenza le contraddizioni e le caratteristiche peculiari dell’italiano in ogni momento dell’anno. Battute spiazzanti, scritte dalla penna del giovane Francesco Burzo, già autore di Francesco Paolantoni e Antonio D’Ausilio a Made in Sud, che, interpretate dal mattatore, diventano devastanti e lasceranno senza fiato gli spettatori, che si riconosceranno in ognuna delle abitudini festive raccontate durante lo spettacolo.