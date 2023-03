"Presente!": la compagnia bolognese Traverso Teatro in scena al Mascheranova

Questo fine settimana il Teatro Mascheranova di Pontecagnano riprende la stagione teatrale 2022/2023 “Imperfetta Forma”. Il mese di aprile ospiterà gli ultimi tre spettacoli in cartellone, a perfetta conclusione di un percorso artistico che si è prefisso l’obiettivo di offrire al pubblico l’opportunità di entrare in contatto con realtà eterogenee e riavvicinare al teatro assicurando appuntamenti di altissima qualità.

Lo spettacolo

Il primo della triade andrà in scena questo fine settimana per due serate: “Presente!” di Traverso Teatro, vincitore di diversi premi in tutta Italia, tra cui il Premio Scintille 2020, selezionato al Milano Off Fringe Festival 2022 e al Festival Resistenza 2022 del Premio Museo Cervi 2022. La giovanissima compagnia bolognese porta in scena (regia e drammaturgia collettiva) un immersione nel tempo, il gioco della vita rispolverato dalla soffitta: dai primi approcci con il mondo e con i propri simili ai sorrisi amari dell’età adulta; tramite confessioni e immagini che attraversano il contesto scolastico sia come luogo di formazione che come posto di lavoro. Ad arricchire le splendide performance degli attori (Diego Delfino, Giorgia Forno, Giulia Di Meco, Giuseppe Monastra, Martina Scordino, Michele Onori), le musiche originali di scena di Francesco Matteucci e Francesco Fioretti. Così come la scenografia, anche gli oggetti di scena e i costumi sono essenziali, al fine di mettere in risalto la vicenda tutta umana e vicinissima che prende vita.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il botteghino al 340 835 4657 e al 331 228 8792. La prenotazione è fortemente consigliata.