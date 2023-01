Al Teatro Augusteo Maurizio Casagrande in scena con "A tu per tre"

Maurizio Casagrande torna in scena con "A tu per tre". L'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle ore 21 presso il teatro Augusteo di Salerno.

Lo spettacolo

"Uno spettacolo agile e leggero", come definito dallo stesso Casagrande, che alternerà momenti musicali, aneddoti ed intermezzi comici in una sorta di "ménage à trois" con le due artiste in scena con lui. Una conversazione amichevole e privata, durante la quale Casagrande riporta alla luce episodi della sua lunga e fortunata carriera.

Per i biglietti: postoriservato.it