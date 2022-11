"Mettici la mano" apre la stagione del Cineteatro De Filippo di Agropoli

Sarà “Mettici la mano”, la nuova commedia di Maurizio de Giovanni ad inaugurare la settima Stagione teatrale del CineTeatro “De Filippo” di Agropoli, curata dal direttore artistico Pierluigi Iorio.

Lo spettacolo

L'appuntamento è fissato per giovedì 1 dicembre, alle ore 20.45. Nello spettacolo, che vede la regia di Alessandro D’Alatri, lo stesso regista de “Il commissario Ricciardi” e della seconda serie dei “Bastardi di Pizzofalcone”, ci saranno Antonio Milo e Adriano Falivene, interpreti del brigadiere Maione e del suo confidente, Bambinella, insieme ad Elisabetta Mirra. Un'opera ambientata nel 1943 in una Napoli devastata dagli allarmi e dai bombardamenti e logorata da anni di guerra, ma sempre con la sua carica di umanità e di amore per la vita.