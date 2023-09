"Ode della libertà": al Barbuti Festival l'omaggio a Monica Vitti

Venerdì 22 settembre 2023, alle ore 21.15, nell’ambito della 38esima edizione della rassegna teatro “Barbuti Festival”, presso Apollonia Hub, in via San Benedetto, per la Notte dei Barbuti, diretta da Brunella Caputo, va in scena “Monica – odellalibertà”, con Francesca Fedeli e Martina Carpino. Testo e regia di Francesca Fedeli (ingresso 10 euro).

Lo spettacolo

“Monica - Odellalibertà” è uno spettacolo/omaggio a Monica Vitti, alla sua carriera, al suo talento, ma soprattutto alla sua grande personalità. Attrice poliedrica, donna fuori dagli schemi, ha sempre vissuto scevra da qualsiasi imposizione del suo tempo, perseguendo, instancabile, l’istanza che più di tutte ci sembra abbia caratterizzato la sua esistenza: quella per la libertà. Attraverso alcuni momenti salienti della sua vita e della sua carriera proveremo a “rievocarla”, come si fa di un profumo, un ricordo, un amico che non vedevamo da tempo e finalmente ritrovato.