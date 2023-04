Il 14 aprile alle ore 21 Massimo De Matteo, Francesco Procopio ed Angela De Matteo saranno in scena al teatro San Pietro di Scafati con lo Spettacolo “Muratori”.

Lo spettacolo

La commedia di Edoardo Erba, che viene rappresentata per la prima volta in napoletano, racconta una problematica che colpisce sempre più teatri in questo momento storico. Nella commedia infatti i due muratori dovranno, in una sola notte, creare un muro che “ruberà” una parte del palco di un teatro, per fare spazio al magazzino di un supermercato. Uno spettacolo voluto fortemente dalla direzione artistica del Teatro San Pietro, che oggi più che mai si trova a dover fare i conti con la decisione di tenere o meno aperta la struttura, un luogo che da sempre per la città di Scafati è stato aggregazione, socialità e cultura. Dopo Paolo Caiazzo questo è il terzo spettacolo della rassegna “Unlocked”, a seguire il 28 Aprile saranno in scena, Juri Monaco e Julya Mayarchuk con “Una folle normalità”, mentre lo spettacolo conclusivo ci sarà il 5 Maggio con I Menecmi di Enzo Varone e Gennaro Morrone.