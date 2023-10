Tutto pronto per l'ottava edizione di Mutaverso Teatro

Tutto pronto a Salerno per l'ottava stagione di Mutaverso Teatro. La manifestazione teatrale, diretta da Vincenzo Albano, e realizzata con il supporto di Casa del Contemporaneo e di C.Re.A.Re Campania/Teatri Associati di Napoli, si terrà da novembre ad aprile presso il Teatro Ghirelli ed il Piccolo Teatro del Giullare.

L'iniziativa

Dodici appuntamenti di spettacolo, una trilogia/focus sulla fiaba e il debutto di una produzione tutta salernitana, frutto del sodalizio tra due artiste del territorio, Francesca Pica e Maria Scorza. E ancora: un seminario intensivo di drammaturgia, a cura di Tino Caspanello, e l’inizio di T/Essere, una masterclass di formazione sull’organizzazione culturale e dello spettacolo dal vivo, frutto di un’idea condivisa con Cesare d’Arco di Theatron 2.0, e realizzata quest’anno anche in collaborazione con il team di Blam. La partecipazione a T/Essere sarà gratuita e intenderà fornire, a un massimo di 20 partecipanti, competenze di settore, pratiche e metodologiche, attraverso lezioni frontali e testimonianze.

"Sono queste alcune delle coordinate di Mutaverso Teatro – ha spiegato Albano – le piccole cose che compongono un insieme, come titola l’edizione di quest’anno. La Stagione aggiunge importanti tasselli alla costruzione della sua visione complessiva: se da un lato conferma la sua fisionomia di proposta teatrale per il pubblico, al tempo stesso avanza anche come contesto più ampio di relazioni e competenze sulle grammatiche della scena e della cultura teatrale in generale".

Il programma

PICCOLO TEATRO DEL GIULLARE 29 novembre, ore 21 | Teatrino Controverso LETIZIA FOREVER testo e regia Rosario Palazzolo · con Salvatore Nocera *anteprima di Stagione, fuori abbonamento

TEATRO GHIRELLI 19 dicembre, ore 21 | Artisti del Territorio PICCOLE DONNE NON DEVONO MORIRE (*debutto) di e con Francesca Pica e Maria Scorza

TEATRO GHIRELLI 05 gennaio, ore 21 | Le città visibili | E Production | Menoventi ENTERTAINMENT UNA COMMEDIA IN CUI TUTTO È POSSIBILE di Ivan Vyrypaev · con Tamara Balducci, Francesco Pennacchia regia Gianni Farina · traduzione Teodoro Bonci del Bene

TEATRO GHIRELLI 07 gennaio, ore 19 | Dafproject STAY HUNGRY INDAGINE DI UN AFFAMATO di e con Angelo Campolo

PICCOLO TEATRO DEL GIULLARE 18 gennaio, ore 21 | Florian Metateatro | Rueda/Habitas ARTURO di e con Laura Nardinocchi, Niccolò Matcovich *FOCUS |

TEATRO GHIRELLI TRILOGIA DELLA FIABA spettacoli tout public consigliati a partire dai 6 anni 09 febbraio, ore 21 | PINOCCHIO 10 febbraio, ore 19 | CAPPUCCETTO ROSSO 11 febbraio, ore 19 | CENERENTOLA a cura di Zaches Teatro

TEATRO GHIRELLI 15 febbraio, ore 21 | Meridiani Perduti STOC DDÒ IO STO QUA di e con Sara Bevilacqua drammaturgia Osvaldo Capraro

TEATRO GHIRELLI 15 marzo, ore 21 | Ctrl + Alt + Canc OPERA DIDASCALICA testo e regia Alessandro Paschitto con Raimonda Maraviglia, Alessandro Paschitto, Francesco Roccasecca

TEATRO GHIRELLI 05 aprile, ore 21 | Maniaci d’Amore | Kronoteatro FENOMENOLOGIA DELLA PETTEGOLA drammaturgia e regia Francesco d’Amore, Luciana Maniaci con Francesco d’Amore, Luciana Maniaci

TEATRO GHIRELLI 21 aprile, ore 19 | Teatro Pubblico Incanto ERA OTTOBRE drammaturgia e regia Tino Caspanello con Tino Calabrò, Tino Caspanello scena e custumi Cinzia Muscolino Lo spettacolo di Teatro Pubblico Incanto sarà preceduto da: METAFISICA DELLA PAROLA workshop di drammaturgia a cura di Tino Caspanello dal 19 al 21 aprile c/o Sala Foyer Teatro Ghirelli costo: € 60

ingresso biglietto intero 13 € | biglietto ridotto 10 € (under 30) carnet completo n. 11 spettacoli 99 € carnet n. 6 spettacoli a scelta: 66 €. Possibilità di acquisto tramite carta del docente