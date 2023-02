La grande canzone napoletana protagonista di “Naples on tiptoe”

Un pianoforte con Ernesto Pulignano, tre protagonisti (Fortuna Capasso, Silvia D’Errico e Salvatore Minopoli) e 4 coreografi (Antonio Iavarone, Antonio Romano, Simona Dipierri e Davide Raimondo) ed il racconto di Napoli attraverso le canzoni, la prosa e i versi si fa danza: questo, in sintesi, “Naples on tiptoe” del Professional Ballet.

Lo spettacolo

Si va in scena sabato 4, alle ore 21, e domenica 5, alle ore 18.30 nell’ambito della nuova stagione di “Nuovi Scenari” organizzata da TeatroNovanta con il patrocinio del Comune di Baronissi. La direzione artistica è di Pina Testa e Fortuna Capasso. La regia è di Gaetano Stella. Il tema che fa da filo conduttore allo spettacolo le tante canzoni del repertorio classico napoletano, così come dei testi di prosa e poesia che ancora oggi rappresentano un pilastro della cultura italiana. Ed è attingendo a questa vasta enciclopedia che Gaetano Stella ha costruito un percorso originale chiedendo ai maestri della danza una rilettura che portasse al centro del racconto la poetica in tutte le sue forme.

Il costo dell’abbonamento è di 50 euro. I turni: il sabato alle ore 21 e la domenica alle ore 18.30. Info e prenotazioni 089 2596751 – 327 3690298.