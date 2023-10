Torna la rassegna teatrale "Neo": sabato 4 novembre via alla quarta edizione

Per la stagione 2023/2024 sarà questo il tema di Neo, Rassegna Teatrale ormai giunta alla sua IV edizione, organizzata e interamente realizzata dalla Compagnia Teatrale Le Ombre, per la direzione artistica di Gianni D’Amato, attore, regista e insegnante di teatro salernitano. Questa IV edizione sarà in scena dal prossimo 4 novembre al 12 maggio 2024 presso Il Piccolo Teatro del Giullare, cuore della città e storia del teatro salernitano.

I primi appuntamenti

La rassegna partirà sabato 4 e domenica 5 novembre con “L’altalena”, per la regia di Gianni D’Amato con la Compagnia Teatrale Le Ombre, che come ogni anno apre la rassegna. L’altalena è una commedia in cui tre persone si trovano nella stessa stanza per tre motivi diversi e non spiegandosi l’accaduto immaginano che quello sia il loro capolinea, una riflessione sull’esistenza e sulla vita di ciascuno di noi condita da tante risate.