Teatro Arbostella, la stagione si chiude con “Nu bambeniello e tre San Giuseppe”

Ai titoli di coda il cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno con l’ultimo spettacolo della XVI rassegna teatrale comica che anche quest’anno ha riscosso successo di pubblico e di critica. Per i primi tre week-end di maggio ecco la compagnia del compianto Gino, padre fondatore del Teatro Arbostella e scomparso proprio quattro anni fa, il 30 aprile 2020. Il gruppo, capitanato da Francesco Delli Priscoli, porterà in scena un classico della commedia napoletana “Nu bambeniello e tre San Giuseppe” scritto a quattro mani nel 1981 da Gaetano Di Maio e Nino Masiello, lavoro dove emersero le qualità recitative di una “certa” Luisa Conte e Nino Taranto.

La commedia

La storia si svolge in un paesino in provincia di Napoli, dalla mentalità contadina. Carmelina, con l’appoggio della madre Eleonora, vuole emanciparsi e per farlo si reca a Roma per diventare attrice di cinema. L’unica cosa che ottiene però è una parte da figurante in un film a tinte rosse, in cui si mostra nuda. Il film viene distribuito in tutta Italia, compreso il paesino in cui vive la ragazza, con la conseguenza ovviamente che tutti i paesani la vedono nuda e con Pasquale, il padre, che deve non solo redarguirla, ma anche rintuzzare i continui sfottò che sono diretti alla sua famiglia. Anche in Germania viene trasmesso il film e li, a vederlo, c’è Giovannino, il fidanzato di Carmelina famoso per essere uno scapestrato che picchia gli altri a suon di sedie. Quando Giovannino torna dalla Germania, ovviamente Eleonora e Pasquale fanno di tutto per tenere nascoste le azioni di Carmelina, la quale in verità custodisce un segreto ancora più serio che porterà ad innescare situazioni paradossali condite da equivoci esilaranti di pura comicità.

Sul palco oltre al già citato Francesco Delli Priscoli, che curerà anche la regia, la talentuosa Francesca Musa attorno ai quali ruoterà un gruppo affiatato di attori esperti e giovani ovvero Rita Cariello, Vincenzo Galdo, Annalisa Apicella, Pia Memoli, Antonio Siani, Silvana Avallone, Domenico Esposito, Elena Senatore, Guido Mattera, Paolo Guadagno, Tommaso La Fratta, Alfonso Genco.

Direttrice di scena Annamaria Apicella, costumista Liliana Senatore, scenografie della CMC Group.

In scena nei week-end 4-5-11-12-18-19 maggio

Ingresso intero 13 euro, ridotto 11.