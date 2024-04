"Oltre la striscia", va in scena l'ultimo spettacolo in concorso al "Festival Teatro XS Salerno"

Domenica 7 aprile 2024, alle ore 19, la compagnia “la Corte dei Folli di Fossano” salirà sul palco del Teatro Genovesi a Salerno per portare in scena l’ultimo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno. “Oltre la striscia” di Fabio Pisano, regia di Pinuccio Bellone è il lavoro scelto e che avrà in Stefano Sandroni (Rinan) e Lorenzo Ravera (Akram) i suoi interpreti. È una guerra nella guerra. I due personaggi diventano man mano sequestrati e sequestratori, vittime e carnefici di scelte obbligate, in guerre obbligate.

Gran finale domenica 21 aprile con la serata di premiazioni e lo spettacolo a cura della Compagnia dell’Eclissi.

Costo del biglietto 12 euro. Per info e prenotazioni: 338 2041379. Teatro Genovesi, via Sichelgaita 12/a, Salerno; parcheggio riservato.