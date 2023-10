Open Day Lab Teatrale, si riparte con il laboratorio al Teatro Ghirelli di Salerno

E’ tempo di mettersi in scena”. La Cooperativa Sociale Icaro a marchio Anffas torna a proporre un appuntamento che da anni dà ritmo al calendario delle attività autunnali per diffondere l’arte, la cultura ed il benessere tramite il teatro, la musica e la danza. Lunedì 9 ottobre a partire dalle ore 18 si terrà al Teatro Ghirelli di Viale A. Gramsci del Parco dell’Irno a Salerno l’Open Day Lab Teatrale, danza, arte e poesia, che permetterà a tutti di scoprire il magico mondo del teatro partecipando ad una lezione di prova gratuita. Una giornata di incontro e conoscenza che spalanca le porte al nuovo laboratorio teatrale per l’inclusione sociale dove poter condividere e approfondire il magico mondo del teatro, un luogo aperto a tutti, dedicato a chi ha sempre sognato di calcare le tavole del palcoscenico.

Il teatro rappresenta un luogo di crescita del singolo, del gruppo e della loro relazione con il contesto in cui l’attore può sperimentare, proporre ad altri la sua umanità, dopo aver pazientemente e autenticamente lavorato su sé stesso, attraverso il proprio corpo, la propria voce, il proprio movimento. L’approccio al teatro è sotto forma di gioco, in modo che la creatività possa esprimersi liberamente, scoprendo come il patrimonio umano di ciascuno possa essere espresso e comunicato. I corsi del Laboratorio Teatrale “La Girandola” saranno come sempre a cura di Carolina Damiani, regista e operatrice in Teatro Sociale e supportati da un'equipe multiprofessionale composta da psicologo, scenografo e fotografo.

Ogni lunedì dalle 18.00 alle 19.30

Per info tel. 0899434975 - 388 9825503, coop.icaro@gmail.com.