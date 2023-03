Al Teatro Arbostella si ride con la commedia “Non mi dire te l’ho detto”

Nuovo appuntamento con il cartellone del Teatro Arbostella Gino Esposito. Dopo oltre un decennio ritorna la brillante compagnia napoletana del Pierrot con uno dei suoi successi più prestigiosi: “Non mi dire te l’ho detto”, esilarante testo di Paolo Caiazzo che per la compagnia ne ha curato anche la regia.

La trama

È la storia di Guglielmo, medico affermato e dongiovanni convinto, che per aiutare il suo amico Vincenzo un po’ imbranato con il gentil sesso, gli cede la sua casa per un appuntamento galante con una donna conosciuta in chat, mentendo alla moglie Raffaella e costringendola a lasciare libero l’appartamento. L’appuntamento viene interrotto dalle visite inaspettate di un ispettore dell’ufficio adozioni, un’assistente sociale e il parroco. Che i Social Network siano diventati uno strumento “delicato” è risaputo, così come che la tecnologia e i sentimenti non sempre vadano d’accordo. Stavolta, però, ad andarci di mezzo sono un matrimonio d’interesse ed il rapporto tra due amici dal carattere diametralmente opposto: il primo è un serio dottore che ama divertirsi avventurandosi in storie extra-coniugali; l’altro è un programmatore informatico, dal carattere introverso, che con le donne è pressappoco incapace e preferisce, quindi, tuffarsi nel mondo degli incontri in “rete” col nickname dell’“Uomo Ragno”. Questo mix di situazioni paradossali ed imbarazzanti vivacizzerà la commedia in due atti regalando risate fino alla fine. Sul palco Paola Maddalena, Luciano Cimmino, Gianni Romano, Ermete Ercolano, Nino Cacace, Roberta Raguzzino e Anna Prinster.

Spettacoli nei week-end 1-2-15-16-29-30 aprile 2023