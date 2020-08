Arena del Mare: Paolo Caiazzo sul palco per la rassegna "Non ci resta che ridere"

Paolo Caiazzo sarà protagonista della rassegna Non ci resta che ridere, organizzata dalla Cooperativa Ars Nova. Il comico napoletano, infatti, venerdì 14 agosto (alle ore 21.30) salirà sul palco dell'Arena del Mare di Salerno.

Paolo Caiazzo è un comico diventato celebre, a livello nazionale, da almeno vent'anni, con partecipazioni ad alcuni dei più noti varietà televisivi italiani. Negli anni ha dato vita a tanti "personaggi” famosi, basta ricordare Ndò (turista giapponese in visita a Napoli) e Tonino Cardamone (un giovane in pensione). Usando un linguaggio semplice ed immediato, come quello del cabaret, lo spettacolo di Caiazzo tenta di stimolare l’antico gusto di ridere di se stessi. La risata è liberatoria, aiuta ad esorcizzare fobie e manie dei nostri giorni, ma allo stesso tempo le mette in risalto. Forse per avere meno problemi basterebbe non prendersi troppo sul serio...