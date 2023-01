“La stessa stella”: al teatro Charlot lo spettacolo di Pasquale Palma e Gennaro Scarpato

Nuovo appuntamento, venerdì 27 gennaio, con la stagione teatrale, del cinema teatro Charlot di Pellezzano. In scena Pasquale Palma e Gennaro Scarpato con lo spettacolo “La stessa stella”.

Lo spettacolo

"La stessa stella" è una commedia con una vena di profonda cattiveria che trasforma per l’occasione il palcoscenico del teatro nel ring della vita dove i due protagonisti lottano a colpi di cinismo e ipocrisia, rancori e desideri, sentimenti e risentimenti; scambiandosi in continuazione i ruoli che vestono per nascondere la propria egoistica natura più profonda.

Per acquistare i biglietti: ticketone.