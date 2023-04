Pasquale Palma al teatro Charlot con “My name is Sbelut”

Non è cabaret, non è teatro, non è stand up, ma è tutte queste cose insieme. È “My name is Sbelut”, la therapeutic comedy di e con Pasquale Palma in scena venerdì 14 aprile alle 21 al Teatro Charlot di Pellezzano nell’ambito della seconda stagione invernale. Uno spettacolo che, tra sperimentazione e irriverenza, parte dal Teatro Canzone dei grandi maestri come Jannacci, Gaber, Paolo Rossi, i suoi fari, per poi incamminarsi in altri generi per creare un mix che magari non esiste.

In scena

Sul palco con Pasquale Palma ci saranno Gianluigi Capasso alla chitarra e Diego Sommaripa nel ruolo di spalla. Sbelut è anche il titolo del suo libro che è appena uscito per Guida Editori e che continua il discorso dello spettacolo. "Oggi secondo me le etichette uccidono l’espressione artistica" afferma Palma che fin da piccolo, mentre tutti i suoi amici sognavano di diventare i nuovi Maradona, resta affascinato da Totò, Sordi, Troisi, Verdone e dal cinema italiano tutto. Chi acquista un biglietto per questo spettacolo sarà omaggiato di un ingresso per il cinema da utilizzare entro il 30 giugno. La seconda stagione invernale del teatro Charlot si concluderà il 21 aprile con Maria Bolignano e Irene Grasso in “Gli uomini però sanno parcheggiare".