Al Teatro Verdi in scena "Il berretto a sonagli" di Pirandello

"Il berretto a sonagli" di Luigi Pirandello al Teatro Verdi di Salerno. L'appuntamento è da giovedì 2 a domenica 5 marzo. Sul palco Gabriele Lavia (che è anche il regista dello spettacolo), Federica Di Martino, Francesca Bonomo, Matilde Piana, Maribella Piana, Mario Pietramala, Giovanna Guida, Beatrice Cecchierini.

La trama

"Il berretto a sonagli" è una tragedia della mente che porta in faccia la maschera della farsa. Pirandello mette sulla scena un uomo vecchio, uno di quegli uomini invisibili, schiacciato nella morsa della vita e, poiché è un niente di uomo, è trattato da tale: "Oh, che ero niente io?". "Per Luigi Pirandello - spiega Lavia - la vita è una 'soglia' troppo affollata del 'nulla'. E tutta la sua opera ruota attorno a questo 'nulla' affollato di 'apparenze', di ombre che si agitano nel dolore e nella pazzia. Solo 'i personaggi' sono 'veri' e 'vivi' Il Berretto a Sonagli è una tragedia della mente. Ma porta in faccia la maschera della farsa”.