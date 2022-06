Verdone, Flo, Amara, Vallesi e Cristicchi: ritorna il Premio Charlot, festival della risata

Indirizzo non disponibile

Sono state presentate nel Salone della Gonfalone di Palazzo di Città, a Salerno, la 34esima edizione della Premio Charlot e la ventesima edizione del Sea Sun, festa del mare. Alla presenza della sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, della presidente dell'Autorità Portuale Mar Tirreno Centrale Andrea Annunziata, e del onorevole Piero De Luca, il direttore artistico del Premio Charlot, Claudio Tortora, ha illustrato il cartellone degli appuntamenti.

Il programma

Si comincia il 10 luglio al Teatro delle Arti dove saranno proiettati fino al 15 luglio, alle ore 21, tre film di Pier Paolo Pasolini, a 100 anni dalla sua nascita. Si prosegue poi il 16 luglio all'Arena del Mare, nell'ambito della XX edizione del Sea Sun: inizio alle ore 21.30 con il concerto dei "Gemelli di Guidonia". Al Teatro Delle Arti, dal 19 al 21 luglio spazio ai workshop "Percezioni Comiche" a cura di Alessio Taglienti.

La comicità

Il 20 luglio, all'Arena del Mare, torna la gara dei giovani comici, ospiti della serata "I Villa per Bene". Il 21 luglio spazio alla musica con Sandro Deidda che con il suo gruppo proporrà il concerto "Le grandi sigle della televisione". Il 22 e 23 luglio spazio al Campania Blues Festival con ospiti Leon Beal, Luca Giordano Band, Walking Trees (22 luglio) e I Sacro Mud e Matt Schofield (23 luglio). Si torna a ridere il 24 luglio con un graditissimo ritorno al Premio Charlot, Paolo Caiazzo. Ospite della serata il Premio Paganini Giuseppe Gibboni. Il 25 luglio, ancora comicità, con Roberto Lipari, Luca Virago e Luca Lombardo. Charlot Monello torna, invece, il 26 luglio con il family show "Peter Pan" proposto dalla Compagnia dell'Arte e a seguire il "Circo Bianco" spettacolo danzante di Pina Testa e Roberto D'Urso. Penultimo appuntamento il 27 luglio con Charlot Kabaret... Con la K, con protagonisti Dario Vergassola e Moni Ovadia. Chiude la 34.esima edizione del Premio Charlot la serata in onore di Papa Francesco "La Santa Allegrezza" che sarà condotta da Lorena Bianchetti e che vedrà come protagonista l'orchestra di 40 elementi di Sanremo diretta dalla maestro Leonardo De Amicis. Ospiti della serata Flo, Amara, Paolo Vallesi e Simone Cristicchi. Special guest Carlo Verdone. Tutte le serate sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.