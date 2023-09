"Una risata allunga la vita": la rassegna teatrale al San Paolo di Pontecagnano

Presentata la quarta rassegna di Teatro comico amatoriale “Una risata allunga la vita”. La stagione 2023/24 presso il teatro San Paolo di Pontecagnano Faiano comincerà il 15 ottobre.

La rassegna

“Abbiamo curato con molta attenzione il cartellone – spiega Pasquale Calenda, presidente dell'associazione Nuova Edutipe APS – selezionando sei spettacoli di ottima qualità e di genere diversificato, in modo da soddisfare le diverse aspettative del pubblico” Gli spettacoli in Rassegna andranno in scena sempre di domenica alle ore 19, quelli della Nuova Edutipe anche il sabato alle ore 20.45. Il prezzo del biglietto è di 10 euro, mentre gli abbonamenti in forma singola costano 70 euro e quelli in forma multipla (almeno 2) 65 euro ciascuno.

Il programma