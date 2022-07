Salerno Danza Festival, doppio appuntamento a Castellabate ed Ascea

Doppio appuntamento questo fine settimana con Salerno Danza Festival, l’evento dedicato ai linguaggi della danza contemporanea.

Il programma

Venerdì 8 luglio appuntamento a Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate con la Compagnia Ersilia Danza in “Coppelia”. In scena il duo di un ensemble fondato oltre 30 anni fa da Laura Corradi, danzatrice e coreografa formatasi prevalentemente in Francia a Parigi con alcuni dei maggiori esponenti della coreografia d'avanguardia francese degli anni 90 e con Carolyn Carlson, poi in Germania alla Folkwang Hochschule di Essen Werden (Università della Danza) sotto la direzione artistica di Pina Bausch. Sabato 9 doppio appuntamento al Giardino degli Ulivi di Ascea, dove si esibiranno i performer di Contart in “Litania” e, a seguire, Excursus in “Due uomini sfiniti”. Ad aprire la la serata ventiquattro minuti di danza a firma di Matteo Bittante, danzano anche quattro artisti della DanceHaus Company Junior.